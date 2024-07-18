Бахтин Максим Маркович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бахтин Марк Карпович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бахтин Николай Максимович
Мать ребёнка: Бахтина Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бахтин Василий Максимович
Мать ребёнка: Бахтина Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бахтина Ольга
Смерть
Неизвестно