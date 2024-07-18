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Бахтин Максим Маркович

Место рождения

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бахтин Марк Карпович

Мать: не указана

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бахтин Николай Максимович

Мать ребёнка: Бахтина Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бахтин Василий Максимович

Мать ребёнка: Бахтина Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бахтина Ольга

Смерть
Неизвестно
Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область

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