Бахтина Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бахтин Николай Максимович
Отец ребёнка: Бахтин Максим Маркович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бахтин Василий Максимович
Отец ребёнка: Бахтин Максим Маркович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно