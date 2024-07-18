Бахтина Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бахтина Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бахтин Николай Максимович

Отец ребёнка: Бахтин Максим Маркович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бахтин Василий Максимович

Отец ребёнка: Бахтин Максим Маркович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бахтин Максим Маркович

Смерть
Неизвестно

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