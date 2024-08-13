Бахтина Дарья Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1851
Сын: Бахтин Иван Карпович
Отец ребёнка: Бахтин Карп Степанович
Рождение ребёнка
1854
Дочь: (Бахтина) Мария Карповна
Отец ребёнка: Бахтин Карп Степанович
Рождение ребёнка
Вычислено 1854
Сын: Бахтин Марк Карпович
Отец ребёнка: Бахтин Карп Степанович
Рождение ребёнка
Между 1856 и 1857
Сын: Бахтин Ефим Карпович
Отец ребёнка: Бахтин Карп Степанович
Рождение ребёнка
Между 1857 и 1858
Дочь: (Бахтина) Наталья Карповна
Отец ребёнка: Бахтин Карп Степанович
Смерть
Неизвестно