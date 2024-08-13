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Бахтина Дарья Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1819 г.р.

Дети

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бахтин Карп Степанович

Рождение ребёнка
Вычислено 1851

Сын: Бахтин Иван Карпович

Отец ребёнка: Бахтин Карп Степанович

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: (Бахтина) Мария Карповна

Отец ребёнка: Бахтин Карп Степанович

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1854

Сын: Бахтин Марк Карпович

Отец ребёнка: Бахтин Карп Степанович

Рождение ребёнка
Между 1856 и 1857

Сын: Бахтин Ефим Карпович

Отец ребёнка: Бахтин Карп Степанович

Рождение ребёнка
Между 1857 и 1858

Дочь: (Бахтина) Наталья Карповна

Отец ребёнка: Бахтин Карп Степанович

Смерть
Неизвестно

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