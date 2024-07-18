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Бахтин Егор Маркович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Бахтин Марк Карпович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бахтина Евдокия Кирилловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бахтина (Облова) Анна Евсеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бахтин Григорий

Мать ребёнка: Бахтина (Облова) Анна Евсеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бахтин Иван

Мать ребёнка: Бахтина (Облова) Анна Евсеевна

Рождение ребёнка
04.10.1915

Сын: Бахтин Алексей Егорович

Мать ребёнка: Бахтина (Облова) Анна Евсеевна

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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