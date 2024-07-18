Бахтин Егор Маркович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Бахтин Марк Карпович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бахтин Григорий
Мать ребёнка: Бахтина (Облова) Анна Евсеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бахтин Иван
Мать ребёнка: Бахтина (Облова) Анна Евсеевна
Рождение ребёнка
04.10.1915
Мать ребёнка: Бахтина (Облова) Анна Евсеевна
Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно