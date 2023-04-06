Твердохлебов Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Твердохлебов Алексей

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Место рождения

Домашка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Твердохлебов Василий

Мать: Твердохлебова Катерина Федоровна

Домашка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Твердохлебов Павел

Мать ребёнка: Твердохлебова Авдотья

Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
1825

Сын: Твердохлебов Яков

Мать ребёнка: Твердохлебова Авдотья

Рождение ребёнка
1832

Сын: Твердохлебов Пётр

Мать ребёнка: Твердохлебова Авдотья

Домашка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Твердохлебова Авдотья

Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно
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