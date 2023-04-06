Твердохлебов Алексей
Место рождения
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: Твердохлебов Василий
Рождение ребёнка
1823
Сын: Твердохлебов Павел
Мать ребёнка: Твердохлебова Авдотья
Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
1825
Сын: Твердохлебов Яков
Мать ребёнка: Твердохлебова Авдотья
Рождение ребёнка
1832
Сын: Твердохлебов Пётр
Мать ребёнка: Твердохлебова Авдотья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Твердохлебова Авдотья
Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно