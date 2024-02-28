село Домашка, село Домашка, Кинельский муниципальный район, Самарская область (на 2019) — Familio

Домашка

Кинельский муниципальный район, Самарская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Бузулукский уезд
1201Никольское (Домашкино), с. каз.при р. Самаре.1204033115271669Церковь православная 1. Ярмарка 1. Базары.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Бузулукский уезд, Домашкинская волость
672. Никольское (Домашка), село бывшее государственное, при реке Самаре и речке До машке, дворов 538, жителей 3841, волостное правление (уездный город в 120 верстах), цер Показать все

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Бузулукский уезд, Домашкинская волость
С. Никольское (Домашка тож). Б. госуд. Малорос. Прав. и сек.3238Р. р. Самара и Домашка5012076623462499

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Самарская губерния, Бузулукский уезд, Домашкинская волость
село Никольское (Домашкино)

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Самарская область, Кинельский район
56290Домашкасело52°59'с.ш.50°46'в.д.N-39-114

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Самарская область, Кинельский муниципальный район, Сельское поселение Домашка
36618420101с Домашкасело
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