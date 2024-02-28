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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1201Никольское (Домашкино), с. каз.при р. Самаре.1204033115271669Церковь православная 1. Ярмарка 1. Базары.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
672. Никольское (Домашка), село бывшее государственное, при реке Самаре и речке До машке, дворов 538, жителей 3841, волостное правление (уездный город в 120 верстах), цер Показать все
Список населённых мест Самарской губернии 1910 года
НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
С. Никольское (Домашка тож). Б. госуд. Малорос. Прав. и сек.3238Р. р. Самара и Домашка50120—76623462499
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Никольское (Домашкино)
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
56290Домашкасело52°59'с.ш.50°46'в.д.N-39-114
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
36618420101с Домашкасело