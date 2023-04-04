Твердохлебова Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Твердохлебова Авдотья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1795 г.р.

Дети

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1823

Сын: Твердохлебов Павел

Отец ребёнка: Твердохлебов Алексей

Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
1825

Сын: Твердохлебов Яков

Отец ребёнка: Твердохлебов Алексей

Рождение ребёнка
1832

Сын: Твердохлебов Пётр

Отец ребёнка: Твердохлебов Алексей

Домашка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Твердохлебов Алексей

Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно
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