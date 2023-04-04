Твердохлебова Авдотья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1823
Сын: Твердохлебов Павел
Отец ребёнка: Твердохлебов Алексей
Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
1825
Сын: Твердохлебов Яков
Отец ребёнка: Твердохлебов Алексей
Рождение ребёнка
1832
Сын: Твердохлебов Пётр
Отец ребёнка: Твердохлебов Алексей
Домашка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Твердохлебов Алексей
Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно