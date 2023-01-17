Славнова (Ааронова) Гликерия Александровна
Место рождения
Дата рождения05.05.1850 ст.
Дата смерти21.09.1914
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1850 ст.
Крещение
07.05.1850 ст.
Рождение ребёнка
20.01.1874
Дочь: Мария Федоровна
Отец ребёнка: Славнов Федор Алексеевич
Рождение ребёнка
20.05.1877
Дочь: Елена Федоровна
Отец ребёнка: Славнов Федор Алексеевич
Рождение ребёнка
04.03.1879
Дочь: Александра Федоровна
Отец ребёнка: Славнов Федор Алексеевич
Рождение ребёнка
08.02.1881
Дочь: Мария Федоровна
Отец ребёнка: Славнов Федор Алексеевич
Рождение ребёнка
04.08.1882 ст.
Отец ребёнка: Славнов Федор Алексеевич
Рождение ребёнка
29.03.1885
Дочь: Александра Федоровна
Отец ребёнка: Славнов Федор Алексеевич
Рождение ребёнка
02.04.1887
Сын: Славнов Георгий Федорович
Отец ребёнка: Славнов Федор Алексеевич
Рождение ребёнка
23.01.1890
Сын: Славнов Иоан(Иван) Федорович
Отец ребёнка: Славнов Федор Алексеевич
Рождение ребёнка
27.06.1892
Отец ребёнка: Славнов Федор Алексеевич
Рождение ребёнка
03.02.1897
Дочь: Агафья Федоровна
Отец ребёнка: Славнов Федор Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.09.1914
Похороны
Неизвестно
приходское кладбище