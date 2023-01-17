Славнова (Ааронова) Гликерия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Славнова (Ааронова) Гликерия Александровна

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Место рождения

Рождествено, Истра, Московская область

Дата рождения

05.05.1850 ст.

Дата смерти

21.09.1914

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1850 ст.

Отец: Ааронов Александр Петрович

Мать: Ааронова Ирина Федоровна

Рождествено, Истра, Московская область
Крещение
07.05.1850 ст.
Рождение ребёнка
20.01.1874

Дочь: Мария Федоровна

Отец ребёнка: Славнов Федор Алексеевич

Крюково, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
20.05.1877

Дочь: Елена Федоровна

Отец ребёнка: Славнов Федор Алексеевич

Крюково, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
04.03.1879

Дочь: Александра Федоровна

Отец ребёнка: Славнов Федор Алексеевич

Крюково, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
08.02.1881

Дочь: Мария Федоровна

Отец ребёнка: Славнов Федор Алексеевич

Крюково, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
04.08.1882 ст.

Сын: Славнов Матвей Федорович

Отец ребёнка: Славнов Федор Алексеевич

Крюково, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
29.03.1885

Дочь: Александра Федоровна

Отец ребёнка: Славнов Федор Алексеевич

Крюково, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
02.04.1887

Сын: Славнов Георгий Федорович

Отец ребёнка: Славнов Федор Алексеевич

Крюково, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
23.01.1890

Сын: Славнов Иоан(Иван) Федорович

Отец ребёнка: Славнов Федор Алексеевич

Крюково, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
27.06.1892

Сын: Славнов Петр Федорович

Отец ребёнка: Славнов Федор Алексеевич

Крюково, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
03.02.1897

Дочь: Агафья Федоровна

Отец ребёнка: Славнов Федор Алексеевич

Крюково, Истра, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Славнов Федор Алексеевич

Смерть
21.09.1914
Крюково, Истра, Московская область
Похороны
Неизвестно
Рождествено, Истра, Московская область
приходское кладбище
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