Ааронова (Ляличева) Ирина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ааронова (Ляличева) Ирина Федоровна

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Место рождения

Рождествено, Истра, Московская область

Дата рождения

1817

Дата смерти

21.02.1886 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Ляличев Федор Захарович

Мать: Ляличева Матрёна Лукьяновна

Рождествено, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
05.05.1850 ст.

Дочь: Славнова Гликерия Александровна

Отец ребёнка: Ааронов Александр Петрович

Рождествено, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
1857 ст.

Сын: Аронов Сергей Александрович

Отец ребёнка: Ааронов Александр Петрович

Рождествено, Истра, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ааронов Александр Петрович

Смерть
21.02.1886 ст.
Рождествено, Истра, Московская область
Умерла от горячки
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