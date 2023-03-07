Ааронова (Ляличева) Ирина Федоровна
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смерти21.02.1886 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Рождение ребёнка
05.05.1850 ст.
Дочь: Славнова Гликерия Александровна
Отец ребёнка: Ааронов Александр Петрович
Рождение ребёнка
1857 ст.
Сын: Аронов Сергей Александрович
Отец ребёнка: Ааронов Александр Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.02.1886 ст.
Умерла от горячки