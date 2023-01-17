Ааронов Александр Петрович
Место рождения
Дата рождения20.08.1821 ст.
Дата смерти11.10.1880 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1821 ст.
Отец: Аронов Петр Филиппович
Рождение ребёнка
05.05.1850 ст.
Дочь: Славнова Гликерия Александровна
Мать ребёнка: Ааронова Ирина Федоровна
Рождение ребёнка
1857 ст.
Сын: Аронов Сергей Александрович
Мать ребёнка: Ааронова Ирина Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ааронова Ирина Федоровна
Смерть
11.10.1880 ст.
Умер от чахотки