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Ааронов Александр Петрович

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Место рождения

Рождествено, Истра, Московская область

Дата рождения

20.08.1821 ст.

Дата смерти

11.10.1880 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1821 ст.

Отец: Аронов Петр Филиппович

Мать: Аронова Афанасия Ивановна

Рождествено, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
05.05.1850 ст.

Дочь: Славнова Гликерия Александровна

Мать ребёнка: Ааронова Ирина Федоровна

Рождествено, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
1857 ст.

Сын: Аронов Сергей Александрович

Мать ребёнка: Ааронова Ирина Федоровна

Рождествено, Истра, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ааронова Ирина Федоровна

Смерть
11.10.1880 ст.
Рождествено, Истра, Московская область
Умер от чахотки
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