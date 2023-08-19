(Славнова) Мария Федоровна
Место рождения
Дата рождения20.01.1874 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1874 ст.
Бракосочетание
06.02.1898 ст.
Муж: Григорий Борисович
Подпорино, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
12.05.1899
Дочь: Елена Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Борисович
Рождение ребёнка
15.08.1904
Сын: Петр Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Борисович
Рождение ребёнка
03.01.1907
Сын: Стефан Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Борисович
Смерть
Неизвестно