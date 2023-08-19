(Славнова) Мария Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Славнова) Мария Федоровна

(Славнова) Мария Федоровна

Место рождения

Крюково, Истра, Московская область

Дата рождения

20.01.1874 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1874 ст.

Отец: Славнов Федор Алексеевич

Мать: Славнова Гликерия Александровна

Крюково, Истра, Московская область
Бракосочетание
06.02.1898 ст.

Муж: Григорий Борисович

Подпорино, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
12.05.1899

Дочь: Елена Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Борисович

Крюково, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
15.08.1904

Сын: Петр Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Борисович

Рождение ребёнка
03.01.1907

Сын: Стефан Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Борисович

Крюково, Истра, Московская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close