Григорий Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорий Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1874 г.р.

Дети

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.02.1898 ст.

Жена: Мария Федоровна

Подпорино, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
12.05.1899

Дочь: Елена Григорьевна

Мать ребёнка: Мария Федоровна

Крюково, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
15.08.1904

Сын: Петр Григорьевич

Мать ребёнка: Мария Федоровна

Рождение ребёнка
03.01.1907

Сын: Стефан Григорьевич

Мать ребёнка: Мария Федоровна

Крюково, Истра, Московская область
Смерть
Неизвестно
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