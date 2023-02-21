Григорий Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
06.02.1898 ст.
Жена: Мария Федоровна
Подпорино, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
12.05.1899
Дочь: Елена Григорьевна
Мать ребёнка: Мария Федоровна
Рождение ребёнка
15.08.1904
Сын: Петр Григорьевич
Мать ребёнка: Мария Федоровна
Рождение ребёнка
03.01.1907
Сын: Стефан Григорьевич
Мать ребёнка: Мария Федоровна
Смерть
Неизвестно