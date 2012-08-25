Темник Фёдор
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Темник Семён
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.10.1914
Дочь: Александрова Анна
Мать ребёнка: Темник Стефанида Сидоровна
Рождение ребёнка
20.10.1920
Сын: Темник Иван
Мать ребёнка: Темник Стефанида Сидоровна
с. Ново-Уральск Павлоградского р-на Омской Обл.
Рождение ребёнка
1922
Сын: Темник Алексей
Мать ребёнка: Темник Стефанида Сидоровна
Новоуральск Омской обл.
Рождение ребёнка
14.07.1924
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Темник Стефанида Сидоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Темник Александр
Мать ребёнка: Темник Стефанида Сидоровна
Смерть
Неизвестно