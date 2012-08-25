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Темник Фёдор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Темник Семён

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.10.1914

Дочь: Александрова Анна

Мать ребёнка: Темник Стефанида Сидоровна

Рождение ребёнка
20.10.1920

Сын: Темник Иван

Мать ребёнка: Темник Стефанида Сидоровна

с. Ново-Уральск Павлоградского р-на Омской Обл.
Рождение ребёнка
1922

Сын: Темник Алексей

Мать ребёнка: Темник Стефанида Сидоровна

Новоуральск Омской обл.
Рождение ребёнка
14.07.1924

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Темник Стефанида Сидоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Темник Стефанида Сидоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Темник Александр

Мать ребёнка: Темник Стефанида Сидоровна

Смерть
Неизвестно
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