Темник Иван
Место рожденияс. Ново-Уральск Павлоградского р-на Омской Обл.
Дата рождения20.10.1920
Дата смерти12.10.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1920
Отец: Темник Фёдор
с. Ново-Уральск Павлоградского р-на Омской Обл.
Бракосочетание
1949
Рождение ребёнка
01.02.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Темник Варвара (Валентина)
Рождение ребёнка
21.02.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Темник Варвара (Валентина)
Грозный
Смерть
12.10.1979
Киев
Похороны
Неизвестно
Грозный