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Темник Иван

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Место рождения

с. Ново-Уральск Павлоградского р-на Омской Обл.

Дата рождения

20.10.1920

Дата смерти

12.10.1979

Пол

Мужской

Отец

1896 г.р.

Мать

1893 г.р.

Жена

1920 г.р.

Дети

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Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1920

Отец: Темник Фёдор

Мать: Темник Стефанида Сидоровна

с. Ново-Уральск Павлоградского р-на Омской Обл.
Бракосочетание
1949

Жена: Темник Варвара (Валентина)

Рождение ребёнка
01.02.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Темник Варвара (Валентина)

Рождение ребёнка
21.02.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Темник Варвара (Валентина)

Грозный
Смерть
12.10.1979
Киев
Похороны
Неизвестно
Грозный
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