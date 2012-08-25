Темник Стефанида Сидоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.10.1914
Дочь: Александрова Анна
Отец ребёнка: Темник Фёдор
Рождение ребёнка
20.10.1920
Сын: Темник Иван
Отец ребёнка: Темник Фёдор
с. Ново-Уральск Павлоградского р-на Омской Обл.
Рождение ребёнка
1922
Сын: Темник Алексей
Отец ребёнка: Темник Фёдор
Новоуральск Омской обл.
Рождение ребёнка
14.07.1924
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Темник Фёдор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Темник Фёдор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Темник Александр
Отец ребёнка: Темник Фёдор
Смерть
Неизвестно