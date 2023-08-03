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Панюшкин Харитон Агафонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1822 по 1823 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1822 по 1823 ст.

Отец: Панюшкин Агафон Поликарпович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панюшкина Дарья Логиновна

Место жительства
Неизвестно
Васильевское, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1857 ст.

Сын: Панюшкин Алексей Харитонович

Мать ребёнка: Панюшкина Дарья Логиновна

Бракосочетание
11.07.1882 ст.

Жена: Клименова Акилина Васильевна

Никитское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Вторым браком, православные. По жениху: Сельца Васильевскаго крестьяне Иван Семёнов и Павел Тимофеев По невесте: села Никитского крестьяне Фёдор Стеванов и Петр Исаев.
Смерть
Неизвестно

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