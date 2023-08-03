Панюшкин Харитон Агафонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1822 по 1823 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
С 1822 по 1823 ст.
Отец: Панюшкин Агафон Поликарпович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевское, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1857 ст.
Сын: Панюшкин Алексей Харитонович
Мать ребёнка: Панюшкина Дарья Логиновна
Бракосочетание
11.07.1882 ст.
Никитское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Вторым браком, православные. По жениху: Сельца Васильевскаго крестьяне Иван Семёнов и Павел Тимофеев По невесте: села Никитского крестьяне Фёдор Стеванов и Петр Исаев.
Смерть
Неизвестно