Панюшкина Дарья Логиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панюшкина Дарья Логиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

С 1822 по 1823 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панюшкин Харитон Агафонович

Место жительства
Неизвестно
Васильевское, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1857 ст.

Сын: Панюшкин Алексей Харитонович

Отец ребёнка: Панюшкин Харитон Агафонович

Смерть
Неизвестно

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