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Панюшкин Агафон Поликарпович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1800 по 1802 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1800 по 1802 ст.

Отец: Панюшкин Поликарп Павлович

Мать: Панюшкина Настасья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панюшкина Христина Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Васильевское, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
С 1822 по 1823 ст.

Сын: Панюшкин Харитон Агафонович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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