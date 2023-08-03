Панюшкин Агафон Поликарпович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1800 по 1802 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1800 по 1802 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевское, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
С 1822 по 1823 ст.
Сын: Панюшкин Харитон Агафонович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно