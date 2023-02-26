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Мелания Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

21.05.1909

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
1862

Сын: Пётр Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Захаров

Рождение ребёнка
31.10.1864

Сын: Косьма Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Захаров

Рождение ребёнка
1865

Сын: Сергей Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Захаров

Рождение ребёнка
1868

Сын: Голубков Прокопий (Ануфриев)

Отец ребёнка: Фёдор Захаров

Рождение ребёнка
10.01.1872

Дочь: Иванюгина Татьяна Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Захаров

Рождение ребёнка
11.11.1874

Сын: Максим Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Захаров

Рождение ребёнка
21.06.1877

Дочь: Марфа Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Захаров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фёдор Захаров

Смерть
21.05.1909
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