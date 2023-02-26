Мелания Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смерти21.05.1909
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1862
Сын: Пётр Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Захаров
Рождение ребёнка
31.10.1864
Сын: Косьма Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Захаров
Рождение ребёнка
1865
Сын: Сергей Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Захаров
Рождение ребёнка
1868
Сын: Голубков Прокопий (Ануфриев)
Отец ребёнка: Фёдор Захаров
Рождение ребёнка
10.01.1872
Дочь: Иванюгина Татьяна Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Захаров
Рождение ребёнка
11.11.1874
Сын: Максим Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Захаров
Рождение ребёнка
21.06.1877
Дочь: Марфа Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Захаров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фёдор Захаров
Смерть
21.05.1909