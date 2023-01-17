Долгих Илья Федорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1886
Дата смертиОколо 1931
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886
Отец: Долгих Федор Тимофеевич
Рождение ребёнка
26.01.1908
Дочь: Пищальникова Татьяна Ильинична
Мать ребёнка: Долгих Евдокия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Долгих Евдокия Ивановна
Смерть
Около 1931
Атакент, Мактааральский район, Туркестанская область