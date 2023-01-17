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Долгих Илья Федорович

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Место рождения

Предгорное, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область

Дата рождения

Около 1886

Дата смерти

Около 1931

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886

Отец: Долгих Федор Тимофеевич

Мать: Долгих Прасковья Мосеевна

Предгорное, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
26.01.1908

Дочь: Пищальникова Татьяна Ильинична

Мать ребёнка: Долгих Евдокия Ивановна

Предгорное, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долгих Евдокия Ивановна

Смерть
Около 1931
Атакент, Мактааральский район, Туркестанская область
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