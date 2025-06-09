Долгих (Родионова) Евдокия Ивановна
женский, родилась Около 1887, Предгорное, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область
умерла 1939, Фергана, Узбекская ССР, СССР
ОтецРодионов Иван 2-й НиколаевичОколо 1849 г.р.
МатьРодионова НатальяОколо 1849 г.р.
Супруги
Долгих Илья ФедоровичОколо 1886 г.р.
Дети
Долгих Василий Ильич1906 г.р.
Пищальникова (Долгих) Татьяна Ильинична26.01.1908 г.р.Показать еще 4
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Рождение
Около 1887
Отец: Родионов Иван 2-й Николаевич
Мать: Родионова Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1906
Сын: Долгих Василий Ильич
Отец ребёнка: Долгих Илья Федорович
Рождение ребёнка
26.01.1908
Дочь: Пищальникова (Долгих) Татьяна Ильинична
Отец ребёнка: Долгих Илья Федорович
Рождение ребёнка
Между 1912 и 1914
Дочь: Цыплухина (Долгих) Елена Ильинична
Отец ребёнка: Долгих Илья Федорович
Рождение ребёнка
07.12.1917
Дочь: Исаева (Долгих) Екатерина Ильинична
Отец ребёнка: Долгих Илья Федорович
Рождение ребёнка
02.08.1921
Сын: Долгих Илья Ильич
Отец ребёнка: Долгих Илья Федорович
Рождение ребёнка
20.08.1925
Дочь: Орлова (Долгих) Мария Ильинична
Отец ребёнка: Долгих Илья Федорович
Смерть
1939
Фергана, Узбекская ССР, СССР