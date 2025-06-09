Долгих (Родионова) Евдокия Ивановна Около 1887 — найти родственников по фамилии на Familio
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Долгих (Родионова) Евдокия Ивановна

Автор
ВБ
Блинова В.

женский, родилась Около 1887, Предгорное, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область

умерла 1939, Фергана, Узбекская ССР, СССР

Отец
Родионов Иван 2-й НиколаевичОколо 1849 г.р.
Мать
Родионова НатальяОколо 1849 г.р.
Супруги
Долгих Илья ФедоровичОколо 1886 г.р.
Дети
Долгих Василий Ильич1906 г.р.
Пищальникова (Долгих) Татьяна Ильинична26.01.1908 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887

Отец: Родионов Иван 2-й Николаевич

Мать: Родионова Наталья

Предгорное, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долгих Илья Федорович

Рождение ребёнка
1906

Сын: Долгих Василий Ильич

Отец ребёнка: Долгих Илья Федорович

Предгорное, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область

Рождение ребёнка
26.01.1908

Дочь: Пищальникова (Долгих) Татьяна Ильинична

Отец ребёнка: Долгих Илья Федорович

Предгорное, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область

Рождение ребёнка
Между 1912 и 1914

Дочь: Цыплухина (Долгих) Елена Ильинична

Отец ребёнка: Долгих Илья Федорович

Предгорное, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область

Рождение ребёнка
07.12.1917

Дочь: Исаева (Долгих) Екатерина Ильинична

Отец ребёнка: Долгих Илья Федорович

Предгорное, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область

Рождение ребёнка
02.08.1921

Сын: Долгих Илья Ильич

Отец ребёнка: Долгих Илья Федорович

Предгорное, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область

Рождение ребёнка
20.08.1925

Дочь: Орлова (Долгих) Мария Ильинична

Отец ребёнка: Долгих Илья Федорович

Предгорное, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область

Смерть
1939
Фергана, Узбекская ССР, СССР

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