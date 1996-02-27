Пищальникова (Долгих) Татьяна Ильинична
Место рождения
Дата рождения26.01.1908
Дата смерти27.02.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1908
Отец: Долгих Илья Федорович
Мать: Долгих Евдокия Ивановна
Бракосочетание
Около 1929
Рождение ребёнка
11.09.1939
Дочь: Мукосеева Людмила Макаровна
Отец ребёнка: Пищальников Макар Андреевич
Узбекистан, Ташкентская обл., г. Янги-Юль
Смерть
27.02.1996
Верхний Ломов, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область