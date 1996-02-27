Пищальникова (Долгих) Татьяна Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пищальникова (Долгих) Татьяна Ильинична

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Место рождения

Предгорное, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область

Дата рождения

26.01.1908

Дата смерти

27.02.1996

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1908

Отец: Долгих Илья Федорович

Мать: Долгих Евдокия Ивановна

Предгорное, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область
Бракосочетание
Около 1929

Муж: Пищальников Макар Андреевич

Предгорное, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
11.09.1939

Дочь: Мукосеева Людмила Макаровна

Отец ребёнка: Пищальников Макар Андреевич

Узбекистан, Ташкентская обл., г. Янги-Юль
Смерть
27.02.1996
Верхний Ломов, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
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