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Колесов Афанасий Антипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Колесов Антип Васильевич

Мать: Колесова Мария Васильевна

Бракосочетание
05.02.1889

Жена: Колесова Иулиания Павловна

Рождение ребёнка
29.05.1890

Сын: Мёртвороженный .

Мать ребёнка: Колесова Иулиания Павловна

Рождение ребёнка
19.05.1891

Дочь: Колесова Елена Афанасьевна

Мать ребёнка: Колесова Иулиания Павловна

Рождение ребёнка
09.01.1893

Дочь: Колесова Татьяна Афанасьевна

Мать ребёнка: Колесова Иулиания Павловна

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Колесова Анна Афанасьевна

Мать ребёнка: Колесова Иулиания Павловна

Рождение ребёнка
28.03.1903

Сын: Колесов Василий Афанасьевич

Мать ребёнка: Колесова Иулиания Павловна

Рождение ребёнка
19.10.1905

Сын: Колесов Андрей Афанасьевич

Мать ребёнка: Колесова Иулиания Павловна

Смерть
Неизвестно
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