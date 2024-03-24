Колесов Афанасий Антипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Бракосочетание
05.02.1889
Рождение ребёнка
29.05.1890
Сын: Мёртвороженный .
Мать ребёнка: Колесова Иулиания Павловна
Рождение ребёнка
19.05.1891
Дочь: Колесова Елена Афанасьевна
Мать ребёнка: Колесова Иулиания Павловна
Рождение ребёнка
09.01.1893
Дочь: Колесова Татьяна Афанасьевна
Мать ребёнка: Колесова Иулиания Павловна
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Колесова Анна Афанасьевна
Мать ребёнка: Колесова Иулиания Павловна
Рождение ребёнка
28.03.1903
Сын: Колесов Василий Афанасьевич
Мать ребёнка: Колесова Иулиания Павловна
Рождение ребёнка
19.10.1905
Сын: Колесов Андрей Афанасьевич
Мать ребёнка: Колесова Иулиания Павловна
Смерть
Неизвестно