Чагина Иулиания Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чагина Иулиания Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.02.1889

Муж: Колесов Афанасий Антипович

Рождение ребёнка
29.05.1890

Сын: Мёртвороженный .

Отец ребёнка: Колесов Афанасий Антипович

Рождение ребёнка
19.05.1891

Дочь: Колесова Елена Афанасьевна

Отец ребёнка: Колесов Афанасий Антипович

Рождение ребёнка
09.01.1893

Дочь: Колесова Татьяна Афанасьевна

Отец ребёнка: Колесов Афанасий Антипович

Рождение ребёнка
28.03.1903

Сын: Колесов Василий Афанасьевич

Отец ребёнка: Колесов Афанасий Антипович

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