Чагина Иулиания Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.02.1889
Рождение ребёнка
29.05.1890
Сын: Мёртвороженный .
Отец ребёнка: Колесов Афанасий Антипович
Рождение ребёнка
19.05.1891
Дочь: Колесова Елена Афанасьевна
Отец ребёнка: Колесов Афанасий Антипович
Рождение ребёнка
09.01.1893
Дочь: Колесова Татьяна Афанасьевна
Отец ребёнка: Колесов Афанасий Антипович
Рождение ребёнка
28.03.1903
Сын: Колесов Василий Афанасьевич
Отец ребёнка: Колесов Афанасий Антипович