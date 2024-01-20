Колесова Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Колесов Афанасий Антипович
Отец ребёнка: Колесов Антип Васильевич
Дочь: Колесова Ирина Антипична
Отец ребёнка: Колесов Антип Васильевич
Дочь: Колесова Ульяна Антипична
Отец ребёнка: Колесов Антип Васильевич
Дочь: Колесова Праскева Антипична
Отец ребёнка: Колесов Антип Васильевич
Сын: Колесов Василий Антипович
Отец ребёнка: Колесов Антип Васильевич
Дочь: Колесова Марфа Антипична
Отец ребёнка: Колесов Антип Васильевич
Дочь: Колесова Дарья Антипична
Отец ребёнка: Колесов Антип Васильевич
Дочь: Колесова Александра Антипична
Отец ребёнка: Колесов Антип Васильевич
Сын: Колесов Леонисий Антипович
Отец ребёнка: Колесов Антип Васильевич
Дочь: Колесова Наталия Антиповна
Отец ребёнка: Колесов Антип Васильевич
Дочь: Колесова Кливерия Антипична
Отец ребёнка: Колесов Антип Васильевич
Сын: Колесов Георгий Антипович
Отец ребёнка: Колесов Антип Васильевич
Дочь: Колесова Екатерина Антипична
Отец ребёнка: Колесов Антип Васильевич