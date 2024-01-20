Колесова Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолесова Мария Васильевна

Колесова Мария Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1867

Сын: Колесов Афанасий Антипович

Отец ребёнка: Колесов Антип Васильевич

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Колесова Ирина Антипична

Отец ребёнка: Колесов Антип Васильевич

Рождение ребёнка
15.08.1871

Дочь: Колесова Ульяна Антипична

Отец ребёнка: Колесов Антип Васильевич

Рождение ребёнка
24.07.1872

Дочь: Колесова Праскева Антипична

Отец ребёнка: Колесов Антип Васильевич

Рождение ребёнка
29.07.1873

Сын: Колесов Василий Антипович

Отец ребёнка: Колесов Антип Васильевич

Рождение ребёнка
02.07.1875

Дочь: Колесова Марфа Антипична

Отец ребёнка: Колесов Антип Васильевич

Рождение ребёнка
20.03.1876

Дочь: Колесова Дарья Антипична

Отец ребёнка: Колесов Антип Васильевич

Рождение ребёнка
12.04.1877

Дочь: Колесова Александра Антипична

Отец ребёнка: Колесов Антип Васильевич

Рождение ребёнка
18.02.1879

Сын: Колесов Леонисий Антипович

Отец ребёнка: Колесов Антип Васильевич

Рождение ребёнка
18.08.1880

Дочь: Колесова Наталия Антиповна

Отец ребёнка: Колесов Антип Васильевич

Рождение ребёнка
15.05.1883

Дочь: Колесова Кливерия Антипична

Отец ребёнка: Колесов Антип Васильевич

Рождение ребёнка
22.04.1886

Сын: Колесов Георгий Антипович

Отец ребёнка: Колесов Антип Васильевич

Рождение ребёнка
26.11.1888

Дочь: Колесова Екатерина Антипична

Отец ребёнка: Колесов Антип Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колесов Антип Васильевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close