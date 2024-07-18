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Туманов Михаил Лаврентиев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.11.1853

Дата смерти

До 1914

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1853

Отец: Туманов Лаврентий Романов

Мать: (Туманова) Мария Гаврилова

Рождение ребёнка
07.11.1880

Дочь: (Туманова) Анастасия Михайлова

Мать ребёнка: (Святская Туманова) Ирина Иванова

Рождение ребёнка
01.03.1884

Дочь: (Туманова Бесчастная) Евдокия Михайлова

Мать ребёнка: (Святская Туманова) Ирина Иванова

Рождение ребёнка
30.10.1886

Сын: Туманов Стефан Михайлов

Мать ребёнка: (Святская Туманова) Ирина Иванова

Смерть
До 1914

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