Туманов Михаил Лаврентиев
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.11.1853
Дата смертиДо 1914
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1853
Рождение ребёнка
07.11.1880
Дочь: (Туманова) Анастасия Михайлова
Мать ребёнка: (Святская Туманова) Ирина Иванова
Рождение ребёнка
01.03.1884
Дочь: (Туманова Бесчастная) Евдокия Михайлова
Мать ребёнка: (Святская Туманова) Ирина Иванова
Рождение ребёнка
30.10.1886
Мать ребёнка: (Святская Туманова) Ирина Иванова
Смерть
До 1914