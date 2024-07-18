(Туманова Соловьева) Васса Лаврентиева
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.08.1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1861
Рождение ребёнка
1878
Сын: Петр
Отец ребёнка: Соловьев Иван Тимофеев
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Соловьев Иван Тимофеев
Рождение ребёнка
24.03.1884
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Соловьев Иван Тимофеев
Рождение ребёнка
1887
Сын: Владимир
Отец ребёнка: Соловьев Иван Тимофеев
Смерть
Неизвестно