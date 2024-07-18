(Туманова Соловьева) Васса Лаврентиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Туманова Соловьева) Васса Лаврентиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.08.1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1861

Отец: Туманов Лаврентий Романов

Мать: (Туманова) Мария Гаврилова

Рождение ребёнка
1878

Сын: Петр

Отец ребёнка: Соловьев Иван Тимофеев

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Соловьев Иван Тимофеев

Рождение ребёнка
24.03.1884

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Соловьев Иван Тимофеев

Рождение ребёнка
1887

Сын: Владимир

Отец ребёнка: Соловьев Иван Тимофеев

Смерть
Неизвестно

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