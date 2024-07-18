(Туманова) Мария Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Туманов Лаврентий Романов
Рождение ребёнка
05.11.1853
Сын: Туманов Михаил Лаврентиев
Отец ребёнка: Туманов Лаврентий Романов
Рождение ребёнка
07.08.1856
Дочь: (Туманова) Наталия Лаврентиева
Отец ребёнка: Туманов Лаврентий Романов
Рождение ребёнка
22.03.1859
Дочь: (Туманова Барсова) Матрона Лаврентиева
Отец ребёнка: Туманов Лаврентий Романов
Рождение ребёнка
03.08.1861
Дочь: (Туманова Соловьева) Васса Лаврентиева
Отец ребёнка: Туманов Лаврентий Романов
Рождение ребёнка
30.05.1864
Дочь: (Туманова) Феодосия Лаврентиева
Отец ребёнка: Туманов Лаврентий Романов
Рождение ребёнка
01.02.1867
Сын: Туманов Семион Лаврентиев
Отец ребёнка: Туманов Лаврентий Романов
Рождение ребёнка
06.07.1872
Дочь: (Туманова) Ольга Лаврентиева
Отец ребёнка: Туманов Лаврентий Романов
Смерть
Неизвестно