(Туманова) Мария Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Туманова) Мария Гаврилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Сын: Туманов Федор Лаврентиев

Отец ребёнка: Туманов Лаврентий Романов

Рождение ребёнка
05.11.1853

Сын: Туманов Михаил Лаврентиев

Отец ребёнка: Туманов Лаврентий Романов

Рождение ребёнка
07.08.1856

Дочь: (Туманова) Наталия Лаврентиева

Отец ребёнка: Туманов Лаврентий Романов

Рождение ребёнка
22.03.1859

Дочь: (Туманова Барсова) Матрона Лаврентиева

Отец ребёнка: Туманов Лаврентий Романов

Рождение ребёнка
03.08.1861

Дочь: (Туманова Соловьева) Васса Лаврентиева

Отец ребёнка: Туманов Лаврентий Романов

Рождение ребёнка
30.05.1864

Дочь: (Туманова) Феодосия Лаврентиева

Отец ребёнка: Туманов Лаврентий Романов

Рождение ребёнка
01.02.1867

Сын: Туманов Семион Лаврентиев

Отец ребёнка: Туманов Лаврентий Романов

Рождение ребёнка
06.07.1872

Дочь: (Туманова) Ольга Лаврентиева

Отец ребёнка: Туманов Лаврентий Романов

Смерть
Неизвестно

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