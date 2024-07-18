(Туманова Бесчастная) Евдокия Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1884
Рождение ребёнка
05.01.1908
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Бесчастный? Иоанн
Рождение ребёнка
21.10.1909
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Бесчастный? Иоанн
Рождение ребёнка
10.12.1911
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Бесчастный? Иоанн
Рождение ребёнка
27.04.1913
Дочь: Клавдия
Отец ребёнка: Бесчастный? Иоанн
Смерть
Неизвестно