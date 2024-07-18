(Туманова Бесчастная) Евдокия Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Туманова Бесчастная) Евдокия Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1884

Отец: Туманов Михаил Лаврентиев

Мать: (Святская Туманова) Ирина Иванова

Рождение ребёнка
05.01.1908

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Бесчастный? Иоанн

Рождение ребёнка
21.10.1909

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Бесчастный? Иоанн

Рождение ребёнка
10.12.1911

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Бесчастный? Иоанн

Рождение ребёнка
27.04.1913

Дочь: Клавдия

Отец ребёнка: Бесчастный? Иоанн

Смерть
Неизвестно

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