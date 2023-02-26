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Неучев Илларион Иосифов

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Место рождения

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1821

Дата смерти

29.01.1901

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Неучев Иосиф Климов

Мать: ?

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
01.02.1839

Жена: Мария Евсигнеева

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
19.10.1841

Сын: Неучев Иван Илларионов

Мать ребёнка: Мария Евсигнеева

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
27.04.1844

Дочь: Мавра Илларионова

Мать ребёнка: Мария Евсигнеева

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
15.11.1845

Дочь: Матрёна (Ларионова)

Мать ребёнка: Мария Евсигнеева

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
14.08.1851

Сын: Неучев Евдоким Илларионов

Мать ребёнка: Мария Евсигнеева

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
13.09.1857

Дочь: Ефимия Илларионова

Мать ребёнка: Мария Евсигнеева

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
29.01.1901
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
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