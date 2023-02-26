Неучев Илларион Иосифов
Место рожденияд.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1821
Дата смерти29.01.1901
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Неучев Иосиф Климов
Мать: ?
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
01.02.1839
Жена: Мария Евсигнеева
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
19.10.1841
Мать ребёнка: Мария Евсигнеева
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
27.04.1844
Дочь: Мавра Илларионова
Мать ребёнка: Мария Евсигнеева
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
15.11.1845
Дочь: Матрёна (Ларионова)
Мать ребёнка: Мария Евсигнеева
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
14.08.1851
Сын: Неучев Евдоким Илларионов
Мать ребёнка: Мария Евсигнеева
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
13.09.1857
Дочь: Ефимия Илларионова
Мать ребёнка: Мария Евсигнеева
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
29.01.1901
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.