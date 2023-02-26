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Неучев Евдоким Илларионов

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Место рождения

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

14.08.1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1851

Отец: Неучев Илларион Иосифов

Мать: Мария Евсигнеева

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
19.?.1869

Жена: Неучева Христина Петрова

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
01.11.1874

Дочь: Христина Евдокимова

Мать ребёнка: Неучева Христина Петрова

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1880

Сын: Неучев Иван Евдокимов

Мать ребёнка: Неучева Христина Петрова

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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