Неучев Евдоким Илларионов
Место рожденияд.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения14.08.1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
14.08.1851
Отец: Неучев Илларион Иосифов
Мать: Мария Евсигнеева
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
19.?.1869
Жена: Неучева Христина Петрова
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
01.11.1874
Дочь: Христина Евдокимова
Мать ребёнка: Неучева Христина Петрова
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1880
Мать ребёнка: Неучева Христина Петрова
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно