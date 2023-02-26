Неучева Христина Петрова
Место рожденияс.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1851
Дата смерти19.08.1912
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Неучев Пётр Иосифов
Мать: Неучева Ксения Яковлева
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
19.?.1869
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
01.11.1874
Дочь: Христина Евдокимова
Отец ребёнка: Неучев Евдоким Илларионов
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1880
Отец ребёнка: Неучев Евдоким Илларионов
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
19.08.1912
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Причина смерти: от водянки