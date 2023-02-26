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Неучева Христина Петрова

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Место рождения

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1851

Дата смерти

19.08.1912

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Неучев Пётр Иосифов

Мать: Неучева Ксения Яковлева

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
19.?.1869

Муж: Неучев Евдоким Илларионов

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
01.11.1874

Дочь: Христина Евдокимова

Отец ребёнка: Неучев Евдоким Илларионов

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1880

Сын: Неучев Иван Евдокимов

Отец ребёнка: Неучев Евдоким Илларионов

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
19.08.1912
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Причина смерти: от водянки
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