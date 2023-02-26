(Неучева) Мавра Илларионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Неучева) Мавра Илларионова

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Место рождения

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

27.04.1844

Дата смерти

16.08.1844

Пол

Женский

Отец

1821 г.р.

Мать

До 1825 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1844

Отец: Неучев Илларион Иосифов

Мать: Мария Евсигнеева

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
16.08.1844
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Причина смерти: от младенческой
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