(Неучева) Мавра Илларионова
Место рожденияд.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения27.04.1844
Дата смерти16.08.1844
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1844
Отец: Неучев Илларион Иосифов
Мать: Мария Евсигнеева
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
16.08.1844
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Причина смерти: от младенческой