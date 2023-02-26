Неучев Иосиф Климов
Место рожденияд.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рожденияДо 1791
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1811
Сын: Неучев Пётр Иосифов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1821
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1824
Сын: Неучев Адриан (Андриан) Иосифов
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно