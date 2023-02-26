Неучев Иосиф Климов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неучев Иосиф Климов

Место рождения

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

До 1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1811

Сын: Неучев Пётр Иосифов

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1821

Сын: Неучев Илларион Иосифов

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1824

Сын: Неучев Адриан (Андриан) Иосифов

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно

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