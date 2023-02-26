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Неучев Михаил Иосифов

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Место рождения

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

До 1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1808

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Шерстина Параскева Михайлова

Мать ребёнка: Неучева Анастасия Абрамова

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
08.06.1837

Дочь: Акилина Михайлова

Мать ребёнка: Неучева Анастасия Абрамова

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
08.10.1841

Сын: Неучев Яков Михайлов

Мать ребёнка: Неучева Анастасия Абрамова

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
08.03.1846

Сын: Неучев Никифор Михайлов

Мать ребёнка: Неучева Анастасия Абрамова

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
20.07.1849

Дочь: Елена Михайлова

Мать ребёнка: Неучева Анастасия Абрамова

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неучева Анастасия Абрамова

Смерть
Неизвестно
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