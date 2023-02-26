Неучев Михаил Иосифов
Место рожденияд.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рожденияДо 1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1808
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Шерстина Параскева Михайлова
Мать ребёнка: Неучева Анастасия Абрамова
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
08.06.1837
Дочь: Акилина Михайлова
Мать ребёнка: Неучева Анастасия Абрамова
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
08.10.1841
Сын: Неучев Яков Михайлов
Мать ребёнка: Неучева Анастасия Абрамова
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
08.03.1846
Мать ребёнка: Неучева Анастасия Абрамова
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
20.07.1849
Дочь: Елена Михайлова
Мать ребёнка: Неучева Анастасия Абрамова
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно