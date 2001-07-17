Кожедуб (Осетрова) Екатерина Устиновна
Место рожденияДавлекановский район, деревня Ивановка
Дата рождения05.12.1919
Дата смерти17.07.2001
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1919
Отец: Осетров Устин
Давлекановский район, деревня Ивановка
Рождение ребёнка
08.03.1948
Дочь: Первушина Нина Адамовна
Отец ребёнка: Кожедуб Адам Григорьевич
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.01.1952
Отец ребёнка: Кожедуб Адам Григорьевич
Рождение ребёнка
07.01.1952
Дочь: Будылина Надежда Адамовна
Отец ребёнка: Кожедуб Адам Григорьевич
Рождение ребёнка
15.02.1958
Дочь: Коровина Валентина Адамовна
Отец ребёнка: Кожедуб Адам Григорьевич
Рождение ребёнка
04.08.1961
Отец ребёнка: Кожедуб Адам Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.07.2001