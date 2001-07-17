Кожедуб (Осетрова) Екатерина Устиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожедуб (Осетрова) Екатерина Устиновна

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Место рождения

Давлекановский район, деревня Ивановка

Дата рождения

05.12.1919

Дата смерти

17.07.2001

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1919

Отец: Осетров Устин

Мать: Осетрова Прасковья Семеновна

Давлекановский район, деревня Ивановка
Рождение ребёнка
08.03.1948

Дочь: Первушина Нина Адамовна

Отец ребёнка: Кожедуб Адам Григорьевич

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.01.1952

Сын: Кожедуб Николай Адамович

Отец ребёнка: Кожедуб Адам Григорьевич

Рождение ребёнка
07.01.1952

Дочь: Будылина Надежда Адамовна

Отец ребёнка: Кожедуб Адам Григорьевич

Рождение ребёнка
15.02.1958

Дочь: Коровина Валентина Адамовна

Отец ребёнка: Кожедуб Адам Григорьевич

Рождение ребёнка
04.08.1961

Сын: Кожедуб Алексей Адамович

Отец ребёнка: Кожедуб Адам Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кожедуб Адам Григорьевич

Смерть
17.07.2001
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