Кожедуб Николай Адамович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1952
Дата смерти30.03.2001 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1952
Рождение ребёнка
16.04.1977
Дочь: Кожедуб Елена Николаевна
Мать ребёнка: Кожедуб Антонина Григорьевна
Рождение ребёнка
25.01.1979
Дочь: Шатунова Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Кожедуб Антонина Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.03.2001 ст.