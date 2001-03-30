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Кожедуб Николай Адамович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1952

Дата смерти

30.03.2001 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1952

Отец: Кожедуб Адам Григорьевич

Мать: Кожедуб Екатерина Устиновна

Рождение ребёнка
16.04.1977

Дочь: Кожедуб Елена Николаевна

Мать ребёнка: Кожедуб Антонина Григорьевна

Рождение ребёнка
25.01.1979

Дочь: Шатунова Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Кожедуб Антонина Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кожедуб Антонина Григорьевна

Смерть
30.03.2001 ст.
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