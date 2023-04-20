Кожедуб (Призенцова) Антонина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКожедуб (Призенцова) Антонина Григорьевна

Кожедуб (Призенцова) Антонина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.10.1950

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1950

Отец: Призенцов Григорий

Мать: Призенцова Мария

Рождение ребёнка
16.04.1977

Дочь: Кожедуб Елена Николаевна

Отец ребёнка: Кожедуб Николай Адамович

Рождение ребёнка
25.01.1979

Дочь: Шатунова Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Кожедуб Николай Адамович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кожедуб Николай Адамович