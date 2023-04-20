Кожедуб (Призенцова) Антонина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.10.1950
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1950
Отец: Призенцов Григорий
Мать: Призенцова Мария
Рождение ребёнка
16.04.1977
Дочь: Кожедуб Елена Николаевна
Отец ребёнка: Кожедуб Николай Адамович
Рождение ребёнка
25.01.1979
Дочь: Шатунова Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Кожедуб Николай Адамович
Бракосочетание
Неизвестно