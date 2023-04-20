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Будылина (Кожедуб) Надежда Адамовна
Будылина (Кожедуб) Надежда Адамовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
07.01.1952
Пол
Женский
Отец
Кожедуб Адам Григорьевич
1922 г.р.
Мать
Кожедуб (Осетрова) Екатерина Устиновна
1919 г.р.
Дети
Не указаны
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Биография
Биография
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Место
Комментарий
Рождение
07.01.1952
Отец:
Кожедуб Адам Григорьевич
Мать:
Кожедуб Екатерина Устиновна
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