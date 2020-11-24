Первушина (Кожедуб) Нина Адамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Первушина (Кожедуб) Нина Адамовна

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Место рождения

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

Дата рождения

08.03.1948

Дата смерти

24.11.2020

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1948

Отец: Кожедуб Адам Григорьевич

Мать: Кожедуб Екатерина Устиновна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.05.1967

Сын: Первушин Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Первушин Николай Иванович

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.10.1968

Сын: Первушин Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Первушин Николай Иванович

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.09.1976

Дочь: Первушина Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Первушин Николай Иванович

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Первушин Николай Иванович

Смерть
24.11.2020