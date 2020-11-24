Первушина (Кожедуб) Нина Адамовна
Место рождения
Дата рождения08.03.1948
Дата смерти24.11.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1948
Рождение ребёнка
16.05.1967
Сын: Первушин Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Первушин Николай Иванович
Рождение ребёнка
23.10.1968
Сын: Первушин Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Первушин Николай Иванович
Рождение ребёнка
11.09.1976
Дочь: Первушина Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Первушин Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.11.2020