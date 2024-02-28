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Квасник Екатерина Косьмина

Место рождения

Павловка

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Косьма

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1880

Сын: Квасник Ермолай Симеонов

Отец ребёнка: Квасник Симеон Матфеев

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Шелист Ирина Симеонова

Отец ребёнка: Квасник Симеон Матфеев

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Островская Параскева Симеонова

Отец ребёнка: Квасник Симеон Матфеев

Рождение ребёнка
08.09.1894

Дочь: Гавенко Анна Симеонова

Отец ребёнка: Квасник Симеон Матфеев

Села Павловки государственный крестьянин Симеон Матфеев Квасник и законная его жена Екатерина Косьмина, оба православного вероисповедания Воспреемники: того же села государственные крестьяне Поликарп ... Показать все
Бракосочетание
11.?.1909

Муж: Пономаренко Лука

Жених: Села Павловки крестьянин Лука Игнатьев Пономаренко, православного вероисповедания, вторым браком, 55 лет Невеста: Села Павловки крестьянка Екатерина Косьмина, православного вероисповедания, вто... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Квасник Симеон Матфеев

Смерть
Неизвестно
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