Квасник Екатерина Косьмина
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1880
Отец ребёнка: Квасник Симеон Матфеев
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Шелист Ирина Симеонова
Отец ребёнка: Квасник Симеон Матфеев
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Островская Параскева Симеонова
Отец ребёнка: Квасник Симеон Матфеев
Рождение ребёнка
08.09.1894
Дочь: Гавенко Анна Симеонова
Отец ребёнка: Квасник Симеон Матфеев
Села Павловки государственный крестьянин Симеон Матфеев Квасник и законная его жена Екатерина Косьмина, оба православного вероисповедания Воспреемники: того же села государственные крестьяне Поликарп ... Показать все
Бракосочетание
11.?.1909
Муж: Пономаренко Лука
Жених: Села Павловки крестьянин Лука Игнатьев Пономаренко, православного вероисповедания, вторым браком, 55 лет Невеста: Села Павловки крестьянка Екатерина Косьмина, православного вероисповедания, вто... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно