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Шелист (Квасник) Ирина Симеонова

Место рождения

Павловка

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Квасник Симеон Матфеев

Мать: Квасник Екатерина Косьмина

Бракосочетание
24.?.1904

Муж: Кульбака Иван

Жених: Села Павловки государсвтенный крестьянин Иоанн Поликарпович Кульбака, православного вероисповедания, первым браком, 19 лет Невеста: Села Павловки государственная крестьянка Ирина Симеонова Квас... Показать все
Бракосочетание
12.?.1908

Муж: Шелист Ефим

Жених: Села Павловки крестьянин Евфимий Андреев Шелист, православного вероисповедания, вторым браком, 20 лет Невеста: Села Павловки крестьянка Ирина Симеонова Кульбака, православного вероисповедания, ... Показать все
Смерть
Неизвестно