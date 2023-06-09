Шелист (Квасник) Ирина Симеонова
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Квасник Симеон Матфеев
Бракосочетание
24.?.1904
Муж: Кульбака Иван
Жених: Села Павловки государсвтенный крестьянин Иоанн Поликарпович Кульбака, православного вероисповедания, первым браком, 19 лет Невеста: Села Павловки государственная крестьянка Ирина Симеонова Квас... Показать все
Бракосочетание
12.?.1908
Муж: Шелист Ефим
Жених: Села Павловки крестьянин Евфимий Андреев Шелист, православного вероисповедания, вторым браком, 20 лет Невеста: Села Павловки крестьянка Ирина Симеонова Кульбака, православного вероисповедания, ... Показать все
Смерть
Неизвестно