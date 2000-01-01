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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
666Павловское, сел. каз.при рч. Кашлагаче.165станов. кварт.226860797Православный молитвен. дом. Богадельня. Училище. Ярмарки 3. Базары.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
435. Павловка, село бывшее государственное, при речке Кашлагаче, дворов 359, жителей 2060, волостное правление, (уездный город в 90 верстах), церковь православная, еврейс Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Павловка127329987101738710769231403035
Список населённых мест Екатеринославской губернии 1911 года
№НазваниеРазряд крестьяннДворовМужчинЖенщинВсего
1Павловкабывшие государственные552109611002196
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-6086Павлівкаселоцентр сільської радир-н Мар'їнськийсільрада Павлівська