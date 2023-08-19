Островская (Квасник) Параскева Симеонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Островская (Квасник) Параскева Симеонова

Место рождения

Павловка

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1856 г.р.

Мать

1857 г.р.

Муж

1887 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Квасник Симеон Матфеев

Мать: Квасник Екатерина Косьмина

Бракосочетание
08.11.1909

Муж: Островский Иван

Жених: села Павловки крестьянин Иоанн Васильевич Островский, православного вероисповедания, первым браком, 22 года Невеста: села Павловки крестьянка Параскева Симеонова Квасник, православного вероиспо... Показать все
Смерть
Неизвестно
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