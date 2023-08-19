Островская (Квасник) Параскева Симеонова
Место рождения
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: Квасник Симеон Матфеев
Бракосочетание
08.11.1909
Муж: Островский Иван
Жених: села Павловки крестьянин Иоанн Васильевич Островский, православного вероисповедания, первым браком, 22 года Невеста: села Павловки крестьянка Параскева Симеонова Квасник, православного вероиспо... Показать все
Смерть
Неизвестно