Перина (Максимова) Ирина Константинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перина (Максимова) Ирина Константинова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Максимов Константин Иванов

Мать: не указана

Бракосочетание
23.01.1889

Муж: Перин Афанасий Антонов

Рождение ребёнка
10.01.1891

Дочь: Щербинина Татьяна Афанасьева

Отец ребёнка: Перин Афанасий Антонов

Рождение ребёнка
25.05.1900

Дочь: Перина Елена Афанасьева

Отец ребёнка: Перин Афанасий Антонов

Рождение ребёнка
13.08.1902

Сын: Перин Андрей Афанасьев

Отец ребёнка: Перин Афанасий Антонов

Рождение ребёнка
30.03.1904

Сын: Перин Иоанн Афанасьев

Отец ребёнка: Перин Афанасий Антонов

Смерть
Неизвестно
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