Перина (Максимова) Ирина Константинова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Максимов Константин Иванов
Бракосочетание
23.01.1889
Рождение ребёнка
10.01.1891
Дочь: Щербинина Татьяна Афанасьева
Отец ребёнка: Перин Афанасий Антонов
Рождение ребёнка
25.05.1900
Дочь: Перина Елена Афанасьева
Отец ребёнка: Перин Афанасий Антонов
Рождение ребёнка
13.08.1902
Отец ребёнка: Перин Афанасий Антонов
Рождение ребёнка
30.03.1904
Отец ребёнка: Перин Афанасий Антонов
Смерть
Неизвестно