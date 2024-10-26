Перин Афанасий Антонов
Место рождения
Дата рождения02.07.1870 ст.
Дата смерти24.04.1963
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1870 ст.
Бракосочетание
23.01.1889
Рождение ребёнка
10.01.1891
Дочь: Щербинина (Перина) Татьяна Афанасьева
Мать ребёнка: Перина (Максимова) Ирина Константинова
Рождение ребёнка
25.05.1900
Дочь: Перина Елена Афанасьева
Мать ребёнка: Перина (Максимова) Ирина Константинова
Рождение ребёнка
13.08.1902
Мать ребёнка: Перина (Максимова) Ирина Константинова
Рождение ребёнка
30.03.1904
Мать ребёнка: Перина (Максимова) Ирина Константинова
Смерть
24.04.1963