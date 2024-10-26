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Перин Афанасий Антонов

Место рождения

Озеро, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

02.07.1870 ст.

Дата смерти

24.04.1963

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
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Место
Комментарий
Рождение
02.07.1870 ст.

Отец: Перин Антоний Данилов

Мать: Перина (Кичигина) Софья Петрова

Озеро, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
23.01.1889

Жена: Перина (Максимова) Ирина Константинова

Рождение ребёнка
10.01.1891

Дочь: Щербинина (Перина) Татьяна Афанасьева

Мать ребёнка: Перина (Максимова) Ирина Константинова

Рождение ребёнка
25.05.1900

Дочь: Перина Елена Афанасьева

Мать ребёнка: Перина (Максимова) Ирина Константинова

Рождение ребёнка
13.08.1902

Сын: Перин Андрей Афанасьев

Мать ребёнка: Перина (Максимова) Ирина Константинова

Рождение ребёнка
30.03.1904

Сын: Перин Иоанн Афанасьев

Мать ребёнка: Перина (Максимова) Ирина Константинова

Смерть
24.04.1963

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