село Озеро, село Озеро, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Озеро

Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Златоустовский уезд
1795Озерская, деревня.при оз. безымянном.1363161446464Р. Мельниц водяных 3. Пчеловодство, делание саней и дровней. Плетение лаптей.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Златоустский уезд, Сикиязская волость
985. Озерская, деревня бывшая государственная, при озере безъим., дворов 129, жителей 991, лавка

Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Златоустовский уезд , Сихиязская волость
9Озерское, с. при оз., на прос. дор., церковь, зем. шк., 3 бак. лав.13410216753744Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Дуванский район
520699Озеросело55°30'00"58°08'00"N-40-021

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Дуванский муниципальный район, Сельское поселение Сикиязский сельсовет
80623434106с Озеросело
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