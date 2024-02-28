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Лазаренок Николай Михайлов

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Место рождения

Хоробичи, Чернігівська область

Дата рождения

1847

Дата смерти

13.06.1902

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Хоробичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Лазаренок Василий

Мать ребёнка: Лазаренок Соломония Андреева

Хоробичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
10.09.1877

Дочь: Феодора

Мать ребёнка: Лазаренок Соломония Андреева

Хоробичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
04.07.1880

Сын: Лазаренок Андрей

Мать ребёнка: Лазаренок Соломония Андреева

Хоробичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.10.1882

Дочь: Иващенко Устинья Николаевна

Мать ребёнка: Лазаренок Соломония Андреева

Хоробичи, Чернігівська область
Смерть
13.06.1902
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