Лазаренок Николай Михайлов
Место рождения
Дата рождения1847
Дата смерти13.06.1902
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1875
Сын: Лазаренок Василий
Мать ребёнка: Лазаренок Соломония Андреева
Рождение ребёнка
10.09.1877
Дочь: Феодора
Мать ребёнка: Лазаренок Соломония Андреева
Рождение ребёнка
04.07.1880
Сын: Лазаренок Андрей
Мать ребёнка: Лазаренок Соломония Андреева
Рождение ребёнка
01.10.1882
Дочь: Иващенко Устинья Николаевна
Мать ребёнка: Лазаренок Соломония Андреева
Смерть
13.06.1902