Иващенко (Лазаренко) Устинья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иващенко (Лазаренко) Устинья Николаевна

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Место рождения

Хоробичи, Чернігівська область

Дата рождения

01.10.1882

Дата смерти

1962

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1882

Отец: Лазаренок Николай Михайлов

Мать: Лазаренок Соломония Андреева

Хоробичи, Чернігівська область
Бракосочетание
04.11.1901

Муж: Иващенко Евтихий Иванович

Ваганичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.12.1906

Дочь: Скляр Анна Евтихиевна

Отец ребёнка: Иващенко Евтихий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Назаревич Юлия Евтихиевна

Отец ребёнка: Иващенко Евтихий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иващенко Иван Евтихиевич

Отец ребёнка: Иващенко Евтихий Иванович

Смерть
1962
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Похороны
Неизвестно
Центральное кладбище,сектор1
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