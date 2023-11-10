Иващенко (Лазаренко) Устинья Николаевна
Место рождения
Дата рождения01.10.1882
Дата смерти1962
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1882
Бракосочетание
04.11.1901
Ваганичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.12.1906
Дочь: Скляр Анна Евтихиевна
Отец ребёнка: Иващенко Евтихий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Назаревич Юлия Евтихиевна
Отец ребёнка: Иващенко Евтихий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Иващенко Евтихий Иванович
Смерть
1962
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Похороны
Неизвестно
Центральное кладбище,сектор1