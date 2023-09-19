Лазаренок Соломония Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лазаренок Соломония Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1875

Сын: Лазаренок Василий

Отец ребёнка: Лазаренок Николай Михайлов

Хоробичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
10.09.1877

Дочь: Феодора

Отец ребёнка: Лазаренок Николай Михайлов

Хоробичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
04.07.1880

Сын: Лазаренок Андрей

Отец ребёнка: Лазаренок Николай Михайлов

Хоробичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.10.1882

Дочь: Иващенко Устинья Николаевна

Отец ребёнка: Лазаренок Николай Михайлов

Хоробичи, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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