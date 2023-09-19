Лазаренок Соломония Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1875
Сын: Лазаренок Василий
Отец ребёнка: Лазаренок Николай Михайлов
Рождение ребёнка
10.09.1877
Дочь: Феодора
Отец ребёнка: Лазаренок Николай Михайлов
Рождение ребёнка
04.07.1880
Сын: Лазаренок Андрей
Отец ребёнка: Лазаренок Николай Михайлов
Рождение ребёнка
01.10.1882
Дочь: Иващенко Устинья Николаевна
Отец ребёнка: Лазаренок Николай Михайлов
Смерть
Неизвестно